В Екатеринбурге шумные студенты не дают спать жителям Втузгородка

10.17 Понедельник, 18 апреля 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В уральской столице жители домов вдоль улицы Мира во Втузгородке жалуются на студентов УрФУ, которые по вечерам собираются на аллее по Мира. По словам жильцов ближайших домов, им не дают спать уже несколько лет.

«Их регулярные "собрания" пошли с 2020 года. По ночам орут, поют песни – не дают спокойно жить мирным гражданам!», – рассказала порталу Е1 местная жительница.

Жильцы вызывают полицию, но результата это не дает. По словам живущей там девушки, как только правоохранители приезжают, студенты убегают в сторону общежитий, а потом возвращаются.

Ее соседи уже обращались в УрФУ. В университете принесли извинения, объяснив, что это были выпускники и они уехали, но шумные гулянья студентов не прекратились.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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11:52 Для выявления горящих торфяников в Свердловской области запустят квадрокоптеры
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09:31 В ходе боевых действий в Украине погиб сапёр из Свердловской области
17:21 В аварии в центре Екатеринбурга пострадала 38-летняя женщина
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