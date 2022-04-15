В Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге прошла служба
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Вчера, 17 апреля, в храмах Свердловской области прошли службы. Православные уральцы отмечали один из 12 главных церковных праздников – Вербное воскресенье. Так в Свято-Троицком кафедральном соборе митрополит Евгений провел Божественную литургию.
Митрополит прочитал молитву о восстановлении мира и завершил службу освещением вербы. Прихожане моги принести веточки вербы с собой или купить их на входе в собор.
Как пишет портал Е1, купить там можно было не только атрибутику праздника, но и картошку.
Митрополит прочитал молитву о восстановлении мира и завершил службу освещением вербы. Прихожане моги принести веточки вербы с собой или купить их на входе в собор.
Как пишет портал Е1, купить там можно было не только атрибутику праздника, но и картошку.
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