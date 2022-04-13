У 574 жителей Свердловской области выявили COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки COVID-19 обнаружился у 574 жителей Свердловской области, из них 235 у Екатеринбуржцев. Общее количество зарегистрированных случаев составляет 435 995.
По данным регионального оперштаба, из больниц по выздоровлению было выписано 1 583 пациента. За все время вылечилось 417 580.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 6 человек. За весь период пандемии в Свердловской области было зарегистрировано 10 670 летальных исходов.
По данным регионального оперштаба, из больниц по выздоровлению было выписано 1 583 пациента. За все время вылечилось 417 580.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 6 человек. За весь период пандемии в Свердловской области было зарегистрировано 10 670 летальных исходов.
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