У 574 жителей Свердловской области выявили COVID-19

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки COVID-19 обнаружился у 574 жителей Свердловской области, из них 235 у Екатеринбуржцев. Общее количество зарегистрированных случаев составляет 435 995.По данным регионального оперштаба, из больниц по выздоровлению было выписано 1 583 пациента. За все время вылечилось 417 580.С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 6 человек. За весь период пандемии в Свердловской области было зарегистрировано 10 670 летальных исходов.