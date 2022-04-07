Студенты Свердловской области могут выиграть миллион рублей в конкурсе «Твой ход»
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области начался второй сезон всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». Организаторами конкурса выступают АНО «Россия – страна возможностей» и Федеральное агентство по делам молодежи.
«Твой ход» – это конкурс, в котором студенты по всей стране соревнуются в 11 направлениях. Победителями станут 200 человек, каждому из которых дадут один миллион рублей. Приз можно будет потратить на обучение в магистратуре, улучшение жилищных условий или стартап.
Участвовать в конкурсе могут те, кто в сентябре 2022 года будет обучаться на бакалавриате, первом курсе магистратуры или оканчивать СПО. Заявку на участие можно подать до 31 мая 2022 года на сайте конкурса.
«Твой ход» – это конкурс, в котором студенты по всей стране соревнуются в 11 направлениях. Победителями станут 200 человек, каждому из которых дадут один миллион рублей. Приз можно будет потратить на обучение в магистратуре, улучшение жилищных условий или стартап.
– В этом году в конкурсе можно участвовать не только одному, но и в командах, привлекать наставников и преподавателей. Это может добавить дополнительные ресурсы и откроет совершенно новые возможности. Не упустите их. Пусть эти годы будут самыми яркими, и пусть они будут наполнены возможностью самореализации, – отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Участвовать в конкурсе могут те, кто в сентябре 2022 года будет обучаться на бакалавриате, первом курсе магистратуры или оканчивать СПО. Заявку на участие можно подать до 31 мая 2022 года на сайте конкурса.
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