Студенты Свердловской области могут выиграть миллион рублей в конкурсе «Твой ход»

– В этом году в конкурсе можно участвовать не только одному, но и в командах, привлекать наставников и преподавателей. Это может добавить дополнительные ресурсы и откроет совершенно новые возможности. Не упустите их. Пусть эти годы будут самыми яркими, и пусть они будут наполнены возможностью самореализации, – отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Екатерина Ухалюк © Вечерние ведомости