Обратиться в Следственный комитет теперь можно через телеграм-канал
Сообщения можно отправить и на имя председателя СК России Александра Бастрыкина
Общество
Скрин канала / Вечерние ведомости
Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что для оперативной связи с гражданами запустили новый телеграм-канал.
В СК обещают, что на связи будет сотрудник Информационного центра, который оперативно ответит на сообщение.
Кроме того, для пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» доступна круглосуточная связь через группу Информационного центра.
Напомним, что также для граждан работает круглосуточная телефонная линия 8-800-100-12-60. В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий: «Ребёнок в опасности», «Телефон доверия», «Остановим коррупцию», «Давление на бизнес», «Справочная информация».
В СК обещают, что на связи будет сотрудник Информационного центра, который оперативно ответит на сообщение.
Кроме того, для пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» доступна круглосуточная связь через группу Информационного центра.
Напомним, что также для граждан работает круглосуточная телефонная линия 8-800-100-12-60. В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий: «Ребёнок в опасности», «Телефон доверия», «Остановим коррупцию», «Давление на бизнес», «Справочная информация».
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