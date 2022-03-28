Заброшенную воинскую часть под городом Берёзовский планируют засыпать отходами

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Территорию заброшенной воинской части возле посёлка Безречный (Березовский городской округ) чиновники Свердловского областного правительства собираются отдать под мусорный полигон. Если такое решение будет принято, то 2 с половиной тысячи квадратных метров «бесхозной» земли будет засыпано отходами.В 2015-м году заброшенную военную базу уже превращали в свалку, причём – несанкционированную, напоминает газета «Золотая горка». Туда ООО с циничным названием «Чистый город» свозил иловый осадок с очистных сооружений МУП «Водоканал» города Екатеринбург. Местным жителям это совсем не понравилось, и они со своими жалобами на незаконную свалку дошли вплоть до президента. Шестерёнки зашевелились и свалку ликвидировали. Оказывается - только для того, чтобы устроить на её месте новую, уже узаконенную.Новой свалкой облправители надеются решить проблему вывоза мусора из городов области. Вот только жители посёлка Безречный и хозяева коллективных садов, раскинувшихся поблизости, с таким выходом из положения опять не согласны. Им-то без разницы, с какой свалки на их жильё и загородные хозяйства потащится жгучая смесь ароматов – с законной или несанкционированной. Их отношение к чиновничьим планам можно узнать в соцсетях из комментариев к этой вести от развёрнутого «Правительство Свердловской области не хотят сделать свалку с другой стороны города, поближе к своим элитным посёлкам, а то не справедливо и заводы тут и помойка и лес вырубают» до лаконичного «Народ против!».