Заброшенную воинскую часть под городом Берёзовский планируют засыпать отходами
Общество
Фото Антона Каптелова
Территорию заброшенной воинской части возле посёлка Безречный (Березовский городской округ) чиновники Свердловского областного правительства собираются отдать под мусорный полигон. Если такое решение будет принято, то 2 с половиной тысячи квадратных метров «бесхозной» земли будет засыпано отходами.
В 2015-м году заброшенную военную базу уже превращали в свалку, причём – несанкционированную, напоминает газета «Золотая горка». Туда ООО с циничным названием «Чистый город» свозил иловый осадок с очистных сооружений МУП «Водоканал» города Екатеринбург. Местным жителям это совсем не понравилось, и они со своими жалобами на незаконную свалку дошли вплоть до президента. Шестерёнки зашевелились и свалку ликвидировали. Оказывается - только для того, чтобы устроить на её месте новую, уже узаконенную.
Новой свалкой облправители надеются решить проблему вывоза мусора из городов области. Вот только жители посёлка Безречный и хозяева коллективных садов, раскинувшихся поблизости, с таким выходом из положения опять не согласны. Им-то без разницы, с какой свалки на их жильё и загородные хозяйства потащится жгучая смесь ароматов – с законной или несанкционированной. Их отношение к чиновничьим планам можно узнать в соцсетях из комментариев к этой вести от развёрнутого «Правительство Свердловской области не хотят сделать свалку с другой стороны города, поближе к своим элитным посёлкам, а то не справедливо и заводы тут и помойка и лес вырубают» до лаконичного «Народ против!».
В 2015-м году заброшенную военную базу уже превращали в свалку, причём – несанкционированную, напоминает газета «Золотая горка». Туда ООО с циничным названием «Чистый город» свозил иловый осадок с очистных сооружений МУП «Водоканал» города Екатеринбург. Местным жителям это совсем не понравилось, и они со своими жалобами на незаконную свалку дошли вплоть до президента. Шестерёнки зашевелились и свалку ликвидировали. Оказывается - только для того, чтобы устроить на её месте новую, уже узаконенную.
Новой свалкой облправители надеются решить проблему вывоза мусора из городов области. Вот только жители посёлка Безречный и хозяева коллективных садов, раскинувшихся поблизости, с таким выходом из положения опять не согласны. Им-то без разницы, с какой свалки на их жильё и загородные хозяйства потащится жгучая смесь ароматов – с законной или несанкционированной. Их отношение к чиновничьим планам можно узнать в соцсетях из комментариев к этой вести от развёрнутого «Правительство Свердловской области не хотят сделать свалку с другой стороны города, поближе к своим элитным посёлкам, а то не справедливо и заводы тут и помойка и лес вырубают» до лаконичного «Народ против!».
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