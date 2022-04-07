Свердловская прокуратура выявила нарушения законодательства в содержании автодорог

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Прокуратура выявила ряд нарушений при строительстве, ремонте и содержании автодорог. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Нарушения связаны с недостижением показателя безопасности. Также было выявлено отсутствие мер по устранению причин ДТП, неисполнением требований бюджетного законодательства.Выявлено нарушение в приёме работ, не соответствующим требованиям. Также количество пешеходных переходов не соответствует требованиям ГОСТ.«Всего в ходе настоящей проверки выявлено 453 нарушения, в целях устранения которых внесено 111 представлений, 16 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, на незаконные правовые акты принесено 29 протестов, в суды направлен 31 иск на общую сумму около 600 тыс., по результатам рассмотрения постановлений прокуроров 7 лиц привлечены к административной ответственности, 3 лица предостережены о недопустимости нарушения закона» – рассказали в прокуратуре.По итогам проверки прокуратура внесла представления в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, УГИБДД ГУ МВД и ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства».