В Росздравнадзоре опровергают информацию о дефиците таблеток от эпилепсии в Екатеринбурге
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Росздравнадзоре по Свердловской области заявили, что в Екатеринбурге нет дефицита таблеток от эпилепсии «Депакин».
Ранее мы писали, что екатеринбуржцы жалуются на дефицит в аптеках города таблеток «Депакин». Этот препарат принимают при лечении эпилепсии и биополярных аффективных расстройств. По словам горожан, найти еще можно лекарство в виде сиропа или гранул, но не в виде таблеток.
– Препарат «Депакин» относится к лекарственным средствам с международным непатентованным наименованием «Вальпроевая кислота». В государственный реестр РФ включено более 10 соответствующих лекарственных средств отечественных и импортных производителей. Назначается исключительно лечащим врачом, – отмечают Росздравнадзоре.
В ведомстве заявляют, что запасы этих медикаментов для отпуска по льготным рецептам и замены лекарственной терапии составляют 3-9 месяцев. По данным свердловского Росздравнадзора, сбоев в поставках лекарств данной категории нет. Кроме того, по данным на апрель, в гражданский оборот выпущено на 41% больше препаратов, чем за аналогичный период прошлого года.
– Территориальный орган Росздравнадзора настоятельно рекомендует пациентам не принимать самостоятельных решений, а обращаться в медицинские организации с целью подбора и оценки эффективности конкретного лекарственного препарата. При отсутствии препарата в аптечной организации на момент обращения рецепты необходимо оставлять на отложенное обеспечение, – добавили в ведомстве.
Ранее мы писали, что екатеринбуржцы жалуются на дефицит в аптеках города таблеток «Депакин». Этот препарат принимают при лечении эпилепсии и биополярных аффективных расстройств. По словам горожан, найти еще можно лекарство в виде сиропа или гранул, но не в виде таблеток.
– Препарат «Депакин» относится к лекарственным средствам с международным непатентованным наименованием «Вальпроевая кислота». В государственный реестр РФ включено более 10 соответствующих лекарственных средств отечественных и импортных производителей. Назначается исключительно лечащим врачом, – отмечают Росздравнадзоре.
В ведомстве заявляют, что запасы этих медикаментов для отпуска по льготным рецептам и замены лекарственной терапии составляют 3-9 месяцев. По данным свердловского Росздравнадзора, сбоев в поставках лекарств данной категории нет. Кроме того, по данным на апрель, в гражданский оборот выпущено на 41% больше препаратов, чем за аналогичный период прошлого года.
– Территориальный орган Росздравнадзора настоятельно рекомендует пациентам не принимать самостоятельных решений, а обращаться в медицинские организации с целью подбора и оценки эффективности конкретного лекарственного препарата. При отсутствии препарата в аптечной организации на момент обращения рецепты необходимо оставлять на отложенное обеспечение, – добавили в ведомстве.
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