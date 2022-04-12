Екатеринбуржцы жалуются на отсутствие препаратов от эпилепсии в городских аптеках

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Екатеринбуржцы жалуются, что в аптеках города наблюдается дефицит таблеток от эпилепсии «Депакин». Также его принимают при лечении биполярных аффективных расстройств. Лекарство в виде сиропа или гранул ещё можно найти, сообщают горожане.«Многие дети и взрослые остались на грани критической ситуации, ведь без приёма препарата, приступ может стать не только губительным, но и последним. Мы ищем препарат по другим городам. В Екатеринбург «Депакин», может, и поступает по две пачки в аптеку. Но в аптеках сейчас списки на этот препарат» - сообщила Е1.ru одна из матерей больного ребёнка.Директор сети аптек «Радуга» Наталья Обухова сообщила, что лекарство действительно быстро раскупили. Но поставщики не отказывались от сотрудничества. В настоящее время исчезло только противосудорожное лекарство «Финлепсин», но не факт, что навсегда, пишет Tagilcity.ru.