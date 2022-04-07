В Свердловской области продолжается снижение заболеваемости ковидом

Алиса Левина © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области официально подтвердили ковид только у 629 человек. Днём ранее специалисты отличались о 643 случаев заболевания коронавирусом.При этом, согласно данным регионального Оперштаба, 156 человек находятся в тяжёлом состоянии, из них 46 на аппаратах ИВЛ.За сутки, по официальным данным, умерли 7 человек с ковидом. Выписались 2 502.