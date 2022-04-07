В Свердловской области продолжается снижение заболеваемости ковидом
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева/ Вечерние ведомости
За последние сутки в Свердловской области официально подтвердили ковид только у 629 человек. Днём ранее специалисты отличались о 643 случаев заболевания коронавирусом.
При этом, согласно данным регионального Оперштаба, 156 человек находятся в тяжёлом состоянии, из них 46 на аппаратах ИВЛ.
За сутки, по официальным данным, умерли 7 человек с ковидом. Выписались 2 502.
При этом, согласно данным регионального Оперштаба, 156 человек находятся в тяжёлом состоянии, из них 46 на аппаратах ИВЛ.
За сутки, по официальным данным, умерли 7 человек с ковидом. Выписались 2 502.
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07 апреля 2022
07 апреля 2022