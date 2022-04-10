В Екатеринбурге пациенты пожаловались на отсутствие льготного инсулина, в том числе отечественного
Общество
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
В редакцию «Вечерних ведомостей» обратились читатели с жалобами на то, что они не могут получить льготный инсулин.
В частности, речь идет о поликлинике №1 при ЦГКБ №6 Екатеринбурга (ул. Саперов, 3). По словам пациентов, в аптеке, которая выдает льготные лекарства, им сообщили, что инсулин поступит только на следующей неделе.
«Я получаю инсулин ультракороткого действия лизпро. Мне обычно выдавали или импортный Хумалог, или отечественный РинЛиз с этим действующим веществом. Но 13 апреля в поликлинике сообщили, что ни американского, ни российского инсулина нет и не будет до следующей недели», – рассказала читательница.
Она добавила, что никакой замены ей не предложили и поставили в лист ожидания.
Заведующая поликлиникой не ответила на звонки редакции. Мы направили запрос в региональный минздрав с просьбой объяснить перебои с лекарствами.
В начале марта компания «Герофарм» (Санкт-Петербург), производящая отечественные инсулины (в том числе РинЛиз), сообщила пациентским организациям, что производственные площадки работают в штатном режиме и в случае необходимости они могут нарастить выпуск препаратов.
Американская фармкомпания Eli Lilly, производящая инсулин Хумалог, в середине марта заявила, что не прекращает поставки инсулина в Россию.
Между тем, врачи поликлиники на условиях анонимности говорят, что, вероятнее всего, возникли проблемы с закупками лекарства, которые, по их сведениям, ранее уже случались.
Газета «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты Headway Company сообщила, что в марте число сорванных гостендеров на закупку лекарств оказалось на 40% больше, чем год назад. По данным издания, операторы не смогли приобрести препараты на 26,2 млрд руб. Поставщики избегают жестко зафиксированных цен по госконтрактам из-за нестабильного курса рубля и возникших трудностей с логистикой, пишет издание.
В Минздраве РФ изданию заявили, что госзакупки проходят в соответствии с законодательством.
В частности, речь идет о поликлинике №1 при ЦГКБ №6 Екатеринбурга (ул. Саперов, 3). По словам пациентов, в аптеке, которая выдает льготные лекарства, им сообщили, что инсулин поступит только на следующей неделе.
«Я получаю инсулин ультракороткого действия лизпро. Мне обычно выдавали или импортный Хумалог, или отечественный РинЛиз с этим действующим веществом. Но 13 апреля в поликлинике сообщили, что ни американского, ни российского инсулина нет и не будет до следующей недели», – рассказала читательница.
Она добавила, что никакой замены ей не предложили и поставили в лист ожидания.
Заведующая поликлиникой не ответила на звонки редакции. Мы направили запрос в региональный минздрав с просьбой объяснить перебои с лекарствами.
В начале марта компания «Герофарм» (Санкт-Петербург), производящая отечественные инсулины (в том числе РинЛиз), сообщила пациентским организациям, что производственные площадки работают в штатном режиме и в случае необходимости они могут нарастить выпуск препаратов.
Американская фармкомпания Eli Lilly, производящая инсулин Хумалог, в середине марта заявила, что не прекращает поставки инсулина в Россию.
Между тем, врачи поликлиники на условиях анонимности говорят, что, вероятнее всего, возникли проблемы с закупками лекарства, которые, по их сведениям, ранее уже случались.
Газета «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты Headway Company сообщила, что в марте число сорванных гостендеров на закупку лекарств оказалось на 40% больше, чем год назад. По данным издания, операторы не смогли приобрести препараты на 26,2 млрд руб. Поставщики избегают жестко зафиксированных цен по госконтрактам из-за нестабильного курса рубля и возникших трудностей с логистикой, пишет издание.
В Минздраве РФ изданию заявили, что госзакупки проходят в соответствии с законодательством.
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