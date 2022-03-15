Американская фармкомпания Eli Lilly не прекращает поставки инсулина в Россию
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Американская фармацевтическая компания Eli Lilly объявила о приостановке экспорта некоторых неосновных (не жизненно важных) лекарств в Россию. Также компания приостанавливает все инвестиции и новые клинические испытания в России. Об этом сообщается на сайте компании.
«Мы приостановили все инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в России, а также экспорт неосновных лекарств в эту страну. Наши операции в России в настоящее время сосредоточены только на том, чтобы люди, страдающие от таких заболеваний, как рак и диабет, продолжали получать необходимые им лекарства Lilly», — заявили в компании. При этом подчеркнув, что один из основополагающих принципов компании заключается в том, чтобы пациенты имели доступ к необходимым им лекарствам, «где бы они ни жили».
Eli Lilly отмечает, что возможная прибыль от продаж в России будет пожертвована организациям, которые оказывают гуманитарную помощь. Ранее компания пожертвовала инсулин на сумму 7,5 млн долларов американской некоммерческой организации Project Hope, которая сейчас работает на Украине и в соседних странах и помогает попавшим в трудную ситуацию жителям.
Какие именно лекарства не будут поставлять в Россию, не уточняется. На сайте компании сообщается, что в России представлены более 20 препаратов Eli Lilly. Это, в том числе, лекарства для борьбы с сахарным диабетом, раком, остеопорозом и психическими расстройствами.
Одни из самых востребованных препаратов у россиян, страдающих сахарным диабетом I типа, — инсулин «Хумалог» и «Хумулин» производства Eli Lilly. После начала спецоперации этот инсулин раскупили в российских аптеках в числе первых. При этом чиновники от медицины призывают не создавать панику, уверяя, что запасы препарата есть, и поставки не прекратятся.
«Мы приостановили все инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в России, а также экспорт неосновных лекарств в эту страну. Наши операции в России в настоящее время сосредоточены только на том, чтобы люди, страдающие от таких заболеваний, как рак и диабет, продолжали получать необходимые им лекарства Lilly», — заявили в компании. При этом подчеркнув, что один из основополагающих принципов компании заключается в том, чтобы пациенты имели доступ к необходимым им лекарствам, «где бы они ни жили».
Eli Lilly отмечает, что возможная прибыль от продаж в России будет пожертвована организациям, которые оказывают гуманитарную помощь. Ранее компания пожертвовала инсулин на сумму 7,5 млн долларов американской некоммерческой организации Project Hope, которая сейчас работает на Украине и в соседних странах и помогает попавшим в трудную ситуацию жителям.
Какие именно лекарства не будут поставлять в Россию, не уточняется. На сайте компании сообщается, что в России представлены более 20 препаратов Eli Lilly. Это, в том числе, лекарства для борьбы с сахарным диабетом, раком, остеопорозом и психическими расстройствами.
Одни из самых востребованных препаратов у россиян, страдающих сахарным диабетом I типа, — инсулин «Хумалог» и «Хумулин» производства Eli Lilly. После начала спецоперации этот инсулин раскупили в российских аптеках в числе первых. При этом чиновники от медицины призывают не создавать панику, уверяя, что запасы препарата есть, и поставки не прекратятся.
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