В Свердловской области обнаружили зараженные соевые бобы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили зараженные соевые бобы, которые были привезены в регионе из Омской области.Как рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области, исследуя образцы соевых бобов, специалисты нашли в них семена карантинного сорного растения амброзии полыннолистной.«Амброзию полыннолистную с полным правом можно назвать экологическим сорняком. Она распространяется с помощью плодов-семянок. В новые регионы семянки могут быть занесены с семенным и продовольственным материалом, рассадой, почвой, сеном, шерстью овец и другой подкарантинной продукцией», – рассказали в Россельхознадзоре.