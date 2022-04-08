В Свердловской области обнаружили зараженные соевые бобы
Общество
Фото: ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора»
Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили зараженные соевые бобы, которые были привезены в регионе из Омской области.
Как рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области, исследуя образцы соевых бобов, специалисты нашли в них семена карантинного сорного растения амброзии полыннолистной.
«Амброзию полыннолистную с полным правом можно назвать экологическим сорняком. Она распространяется с помощью плодов-семянок. В новые регионы семянки могут быть занесены с семенным и продовольственным материалом, рассадой, почвой, сеном, шерстью овец и другой подкарантинной продукцией», – рассказали в Россельхознадзоре.
Как рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области, исследуя образцы соевых бобов, специалисты нашли в них семена карантинного сорного растения амброзии полыннолистной.
«Амброзию полыннолистную с полным правом можно назвать экологическим сорняком. Она распространяется с помощью плодов-семянок. В новые регионы семянки могут быть занесены с семенным и продовольственным материалом, рассадой, почвой, сеном, шерстью овец и другой подкарантинной продукцией», – рассказали в Россельхознадзоре.
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