В Свердловской области обнаружили зараженные соевые бобы

14.59 Среда, 13 апреля 2022
Общество
Фото: ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора»
Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили зараженные соевые бобы, которые были привезены в регионе из Омской области.

Как рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области, исследуя образцы соевых бобов, специалисты нашли в них семена карантинного сорного растения амброзии полыннолистной.

«Амброзию полыннолистную с полным правом можно назвать экологическим сорняком. Она распространяется с помощью плодов-семянок. В новые регионы семянки могут быть занесены с семенным и продовольственным материалом, рассадой, почвой, сеном, шерстью овец и другой подкарантинной продукцией», – рассказали в Россельхознадзоре.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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