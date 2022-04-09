У 629 жителей Свердловской области подтвердился коронавирус
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 629 случаев коронавируса, из них 347 в Екатеринбурге. За все время в регионе было зарегистрировано 434 227 случаев.
По данным свердловского оперштаба, по выздоровлению из больниц было выписано 2 502 пациента. За все время вылечилось 413 848 жителей Свердловской области.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 7 человек. Общее число летальных исходов – 10 653.
По данным свердловского оперштаба, по выздоровлению из больниц было выписано 2 502 пациента. За все время вылечилось 413 848 жителей Свердловской области.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 7 человек. Общее число летальных исходов – 10 653.
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