В Краснотурьинске отметили некруглый юбилей Исправительной колонии
Общество
Фото ГУФСИН РФ по Свердловской области
В понедельник, 11-го апреля исполнилось 55 лет со дня образования Исправительной колонии №16, расположенной в городе Краснотурьинск Свердловской области. В 1967-м году в этот день на территорию колонии заселились первые 184 осужденных, переведённые сюда из Верхотурской трудовой колонии для несовершеннолетних. Вместе с ними в Краснотурьинск переехали заместитель начальника по учебно-воспитательной работе Евгений Кокоулин и начальник отряда Сергей Аксёнов.
Сейчас, спустя 55 лет, в колонии работает швейное производство и цех по фасовке стирального порошка, развиваются сельскохозяйственный, животноводческий и вязальный участки, на которых трудятся отбывающие наказание. Есть в колонии собственные пекарня, парикмахерская, фотостудия. Для досуга осуждённых в клубе проводят конкурсы и концерты самодеятельности.
На утреннем построении в день некруглого юбилея выступили начальник исправительного учреждения, полковник внутренней службы Марина Шагельман и председатель Совета ветеранов колонии Лилия Федоткина. После их речей был проведён торжественный ритуал принятия Присяги молодыми сотрудниками, вручены медали за отличие в службе, и за отличие в труде, а также почётные грамоты от директора ФСИН России и ценные подарки, - сообщает ГУФСИН РФ по Свердловской области.
Сейчас, спустя 55 лет, в колонии работает швейное производство и цех по фасовке стирального порошка, развиваются сельскохозяйственный, животноводческий и вязальный участки, на которых трудятся отбывающие наказание. Есть в колонии собственные пекарня, парикмахерская, фотостудия. Для досуга осуждённых в клубе проводят конкурсы и концерты самодеятельности.
На утреннем построении в день некруглого юбилея выступили начальник исправительного учреждения, полковник внутренней службы Марина Шагельман и председатель Совета ветеранов колонии Лилия Федоткина. После их речей был проведён торжественный ритуал принятия Присяги молодыми сотрудниками, вручены медали за отличие в службе, и за отличие в труде, а также почётные грамоты от директора ФСИН России и ценные подарки, - сообщает ГУФСИН РФ по Свердловской области.
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