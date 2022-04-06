В Краснотурьинске отметили некруглый юбилей Исправительной колонии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В понедельник, 11-го апреля исполнилось 55 лет со дня образования Исправительной колонии №16, расположенной в городе Краснотурьинск Свердловской области. В 1967-м году в этот день на территорию колонии заселились первые 184 осужденных, переведённые сюда из Верхотурской трудовой колонии для несовершеннолетних. Вместе с ними в Краснотурьинск переехали заместитель начальника по учебно-воспитательной работе Евгений Кокоулин и начальник отряда Сергей Аксёнов.Сейчас, спустя 55 лет, в колонии работает швейное производство и цех по фасовке стирального порошка, развиваются сельскохозяйственный, животноводческий и вязальный участки, на которых трудятся отбывающие наказание. Есть в колонии собственные пекарня, парикмахерская, фотостудия. Для досуга осуждённых в клубе проводят конкурсы и концерты самодеятельности.На утреннем построении в день некруглого юбилея выступили начальник исправительного учреждения, полковник внутренней службы Марина Шагельман и председатель Совета ветеранов колонии Лилия Федоткина. После их речей был проведён торжественный ритуал принятия Присяги молодыми сотрудниками, вручены медали за отличие в службе, и за отличие в труде, а также почётные грамоты от директора ФСИН России и ценные подарки, - сообщает ГУФСИН РФ по Свердловской области.