На Урале продлили предупреждение о смоге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продлили предупреждение о смоге. Неблагоприятные метеорологические условия сохранятся в регионе до 16 апреля.Как сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС», в Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается 16 апреля с 20:00.