На Урале продлили предупреждение о смоге
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области продлили предупреждение о смоге. Неблагоприятные метеорологические условия сохранятся в регионе до 16 апреля.
Как сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС», в Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается 16 апреля с 20:00.
Как сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС», в Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается 16 апреля с 20:00.
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