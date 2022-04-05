Коронавирус выявили еще у 643 свердловчан
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Свердловской области за последние сутки выявили 643 случая коронавируса. Всего зарегистрировано 433 598 случаев COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали еще 6 209 пациентов. Всего вылечились 411 346 человек.
Зафиксировано шесть летальных исходов. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 646.
В связи с выздоровлением выписали еще 6 209 пациентов. Всего вылечились 411 346 человек.
Зафиксировано шесть летальных исходов. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 646.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Коронавирус подтвердили еще у 705 свердловчан
05 апреля 2022
05 апреля 2022
В Свердловской области подтвердили еще 684 случая COVID-19
07 апреля 2022
07 апреля 2022