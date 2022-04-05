Коронавирус выявили еще у 643 свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за последние сутки выявили 643 случая коронавируса. Всего зарегистрировано 433 598 случаев COVID-19.В связи с выздоровлением выписали еще 6 209 пациентов. Всего вылечились 411 346 человек.Зафиксировано шесть летальных исходов. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 646.