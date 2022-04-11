Два екатеринбургских парка закроют на месяц для просушки
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закрывают на просушку дендропарки на улицах 8 Марта и Первомайская. Это позволит сохранить газоны от горожан, которым приходится обходить большие лужи.
По словам председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, строительство дождевых канализаций в парках невозможно, так как для них необходимо выкапывать траншею не менее двух метров. Подобные строительные работы являются сложными, так как всегда остается риск повредить корневую систему деревьев. Поэтому лужам в парках приходится высыхать в собственном уединении.
«Закрытие на просушку происходит ежегодно, а срок зависит от погодных условий: от двух недель до месяца. При хорошей погоде период просушки короче», — объяснила Благодаткова.
После того как лужи высохнут, в парках начнется восстановление инфраструктуры и наведение порядка.
Напомним, что недавно горожане жаловались на большие лужи в парке имени XXII Партсъезда. Как сообщили в пресс-службе администрации города, его закрывать не станут, так как там отсутствует ограждение, а отдельные зоны являются транзитными. То же касается и многих других зеленых зон города.
Однако екатеринбуржцев призывают временно не использовать их для посещения в полной мере в части беговых дорожек, спортивных и детских игровых площадок, а также просят не выходить на газоны.
По словам председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, строительство дождевых канализаций в парках невозможно, так как для них необходимо выкапывать траншею не менее двух метров. Подобные строительные работы являются сложными, так как всегда остается риск повредить корневую систему деревьев. Поэтому лужам в парках приходится высыхать в собственном уединении.
«Закрытие на просушку происходит ежегодно, а срок зависит от погодных условий: от двух недель до месяца. При хорошей погоде период просушки короче», — объяснила Благодаткова.
После того как лужи высохнут, в парках начнется восстановление инфраструктуры и наведение порядка.
Напомним, что недавно горожане жаловались на большие лужи в парке имени XXII Партсъезда. Как сообщили в пресс-службе администрации города, его закрывать не станут, так как там отсутствует ограждение, а отдельные зоны являются транзитными. То же касается и многих других зеленых зон города.
Однако екатеринбуржцев призывают временно не использовать их для посещения в полной мере в части беговых дорожек, спортивных и детских игровых площадок, а также просят не выходить на газоны.
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