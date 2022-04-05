В парке у Дворца молодежи в Екатеринбурге образовались большие лужи
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбуржцы пожаловались на большие лужи, которые образовали в парке у Дворца молодежи из-за растаявшего снега. По словам местных жителей, под воду погрузились как небольшие дорожки, так и центральная аллея.
«Детские площадки окружают гигантские глубокие лужи. К ним нельзя подойти, предварительно не утонув», – рассказала порталу Е1 одна из екатеринбургских матерей.
Напомним, что в прошлом году в этом парке провели реконструкцию.
«Детские площадки окружают гигантские глубокие лужи. К ним нельзя подойти, предварительно не утонув», – рассказала порталу Е1 одна из екатеринбургских матерей.
Напомним, что в прошлом году в этом парке провели реконструкцию.
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