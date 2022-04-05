В Екатеринбурге построят новый корпус для Гимназии №40

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчика для строительства нового корпуса гимназии №40. Заказчиком выступает администрация Екатеринбурга. Начальная цена контракта составляет 1 миллиард 509 миллионов рублей.Как следует из конкурсной документации, корпус будет иметь четыре этажа общей площадью 6150 квадратных метров. Планируется, что там можно будет разместить 16 кабинетов для начальных классов и 24 кабинета для учеников средней и старшей школ.Согласно проекту контракта, строительство школьного корпуса должно будет завершиться 10 декабря 2024 года.