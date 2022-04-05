В Екатеринбурге построят новый корпус для Гимназии №40
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчика для строительства нового корпуса гимназии №40. Заказчиком выступает администрация Екатеринбурга. Начальная цена контракта составляет 1 миллиард 509 миллионов рублей.
Как следует из конкурсной документации, корпус будет иметь четыре этажа общей площадью 6150 квадратных метров. Планируется, что там можно будет разместить 16 кабинетов для начальных классов и 24 кабинета для учеников средней и старшей школ.
Согласно проекту контракта, строительство школьного корпуса должно будет завершиться 10 декабря 2024 года.
Как следует из конкурсной документации, корпус будет иметь четыре этажа общей площадью 6150 квадратных метров. Планируется, что там можно будет разместить 16 кабинетов для начальных классов и 24 кабинета для учеников средней и старшей школ.
Согласно проекту контракта, строительство школьного корпуса должно будет завершиться 10 декабря 2024 года.
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