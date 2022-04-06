В Каменске-Уральском пропал 30-летний молодой человек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области ищут 30-летнего Александра Сергеевича Драницына из Каменска-Уральского. С 8 апреля 2022 года местонахождение молодого человека неизвестно.Основные приметы: рост 168 см, худощавое телосложение, черные волосы с проседью, зеленые глаза. В день пропажи был одет в черную куртку с красными вставками, белую футболку в голубую полоску, серые спортивные штаны и черные сапоги. Из особых примет родинка на правой щеке, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят сообщить информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.