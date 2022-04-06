Демидовым планируют поставить мемориал в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Нижний Тагил может появиться мемориал в честь уральской династии Демидовых. Таким образом областные власти хотят почтить память представителей семьи предпринимателей, создававших заводы и основывавших города на Среднем Урале.Мемориал будет представлять из себя целый комплекс сооружений, по задумке руководителей Свердловской области. Но каких именно и в какой именно точке Нижнего Тагила разместится этот комплекс, пока неизвестно. Весь проект находится в зачаточной стадии, на уровне идеи. Его подробности должна разработать рабочая группа, которую возглавил вице-губернатор области Олег Чемезов. В неё также вошли нижнетагильский мэр Владислав Пинаев и начальник отдела этноконфессиональных отношений Департамента внутренней политики Иван Падерин.Первые заводы Демидовых стали появляться на Урале в начале 1700-х годов. С их развитием разрослись города Верхотурье, Невьянск, Каменск. Основание города Нижний Тагил тоже связывают с одним из Демидовых – Акинфием. После того, как в этих краях были найдены залежи медной руды, Акинфий Демидов основал два завода – Тагильский и Выйский. Выпуск первой порции чугуна на Выйском завода в октябре 1722-го года и считается датой основания города.