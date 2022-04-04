Из аэропорта Кольцово возобновились полеты в Минск
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Из Екатеринбурга возобновились прямые полеты в Минск. Самолет авиакомпании «Белавиа» вылетел из уральской столицы в Белоруссию сегодня в 16:10.
В пресс-службе аэропорта Кольцово рассказали, что рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам на самолете Embraer 175 вместимостью до 76 пассажиров. Время в пути составит 3 часа 20 минут.
В прошлом году из Екатеринбурга в Белоруссию рейсы выполняли авиакомпании «Аэрофлот» и «Белавиа». На этих рейсах было обслужено порядка пяти тысяч пассажиров.
В пресс-службе аэропорта Кольцово рассказали, что рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам на самолете Embraer 175 вместимостью до 76 пассажиров. Время в пути составит 3 часа 20 минут.
В прошлом году из Екатеринбурга в Белоруссию рейсы выполняли авиакомпании «Аэрофлот» и «Белавиа». На этих рейсах было обслужено порядка пяти тысяч пассажиров.
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