Из аэропорта Кольцово возобновились полеты в Минск

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Из Екатеринбурга возобновились прямые полеты в Минск. Самолет авиакомпании «Белавиа» вылетел из уральской столицы в Белоруссию сегодня в 16:10.В пресс-службе аэропорта Кольцово рассказали, что рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам на самолете Embraer 175 вместимостью до 76 пассажиров. Время в пути составит 3 часа 20 минут.В прошлом году из Екатеринбурга в Белоруссию рейсы выполняли авиакомпании «Аэрофлот» и «Белавиа». На этих рейсах было обслужено порядка пяти тысяч пассажиров.