Екатеринбуржцы возмутились вандализмом в парке 22 Партсъезда
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга обратили внимание, что в парке 22 Партсъезда, расположенного возле Дворца молодежи, появились признаки вандализма.
В прошлом году в этом парке была проведена масштабная реконструкция, а сейчас благоустроенные поверхности парка оказались испорчены граффити. Также в одном месте обнаружилась поваленная скамейка, но была ли она вырвана из земли вандалами или упала сама из-за ненадежного крепления – непонятно.
Напомним, что на этой неделе екатеринбуржцы жаловались на огромные лужи, образовавшиеся в этом парке от растаявшего снега.
В прошлом году в этом парке была проведена масштабная реконструкция, а сейчас благоустроенные поверхности парка оказались испорчены граффити. Также в одном месте обнаружилась поваленная скамейка, но была ли она вырвана из земли вандалами или упала сама из-за ненадежного крепления – непонятно.
Напомним, что на этой неделе екатеринбуржцы жаловались на огромные лужи, образовавшиеся в этом парке от растаявшего снега.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!