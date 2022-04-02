«Уралочка-НТМК» обыграла «Енисей» со счетом 3:0

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» в рамках чемпионата Суперлиги Парибет одержала победу в заключительной игре против красноярской команды «Енисей» со счетом 3:00 (25:18, 25:14, 25:23).Так команда Михаила Капроля заняла пятое место по итогам регулярного чемпионата. И теперь в четверти финала «Уралочке» предстоит встретиться с «Тулицей», рассказали «Вечерним ведомостям» в волейбольном клубе. Первая встреча должна будет пройти в Тулице 14 апреля.«Играли хорошо, дисциплинировано, за счет этого сумели добиться нужного результата. Матч был решающим в турнирном плане, но на нас это никак не давило. Выполнили все задачи, заняли пятое место и будем играть в плей-офф с "Тулицей". Команда у соперника хорошая, нужно будет настраиваться серьезно», – подчеркнул главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.