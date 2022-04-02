«Уралочка-НТМК» обыграла «Енисей» со счетом 3:0
Общество
Фото: пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»
Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» в рамках чемпионата Суперлиги Парибет одержала победу в заключительной игре против красноярской команды «Енисей» со счетом 3:00 (25:18, 25:14, 25:23).
Фото: пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»
Так команда Михаила Капроля заняла пятое место по итогам регулярного чемпионата. И теперь в четверти финала «Уралочке» предстоит встретиться с «Тулицей», рассказали «Вечерним ведомостям» в волейбольном клубе. Первая встреча должна будет пройти в Тулице 14 апреля.
Фото: пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»
«Играли хорошо, дисциплинировано, за счет этого сумели добиться нужного результата. Матч был решающим в турнирном плане, но на нас это никак не давило. Выполнили все задачи, заняли пятое место и будем играть в плей-офф с "Тулицей". Команда у соперника хорошая, нужно будет настраиваться серьезно», – подчеркнул главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.
Фото: пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»
Так команда Михаила Капроля заняла пятое место по итогам регулярного чемпионата. И теперь в четверти финала «Уралочке» предстоит встретиться с «Тулицей», рассказали «Вечерним ведомостям» в волейбольном клубе. Первая встреча должна будет пройти в Тулице 14 апреля.
Фото: пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»
«Играли хорошо, дисциплинировано, за счет этого сумели добиться нужного результата. Матч был решающим в турнирном плане, но на нас это никак не давило. Выполнили все задачи, заняли пятое место и будем играть в плей-офф с "Тулицей". Команда у соперника хорошая, нужно будет настраиваться серьезно», – подчеркнул главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
«Уралочка-НТМК» одержала третью победу подряд
02 апреля 2022
02 апреля 2022
ФК «Урал» уступил на своём поле самарским «Крыльям Советов» и остался в подвале турнирной таблицы
10 апреля 2022
10 апреля 2022
ФК «Урал» сыграл вничью с московским ЦСКА
04 апреля 2022
04 апреля 2022
Из Екатеринбурга возобновляют полеты в Горно-Алтайск
04 апреля 2022
04 апреля 2022