В Свердловской области зарегистрировали 660 случаев коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 660 заболевших коронавирусом, из них 291 в Екатеринбурге. Всего в регионе было зарегистрировано 432 303 случаев.По данным регионального опрештаба, по выздоровлению из больниц было выписано еще 6 207 человек. За все время от COVID-19 вылечилось 398 926 пациентов.Умерло с подтвержденным диагнозом 6 жителей региона. Общее число летальных исходов – 10 635.