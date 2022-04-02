В Свердловской области зарегистрировали 660 случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 660 заболевших коронавирусом, из них 291 в Екатеринбурге. Всего в регионе было зарегистрировано 432 303 случаев.
По данным регионального опрештаба, по выздоровлению из больниц было выписано еще 6 207 человек. За все время от COVID-19 вылечилось 398 926 пациентов.
Умерло с подтвержденным диагнозом 6 жителей региона. Общее число летальных исходов – 10 635.
По данным регионального опрештаба, по выздоровлению из больниц было выписано еще 6 207 человек. За все время от COVID-19 вылечилось 398 926 пациентов.
Умерло с подтвержденным диагнозом 6 жителей региона. Общее число летальных исходов – 10 635.
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