В Екатеринбурге объявили «Главную бабушку – 2022»
Общество
Фото с сайта конкурса
В Екатеринбурге подвели итоги конкурса красоты «Главная бабушка Екатеринбурге», в котором участвовала 41 горожанка в возрасте от 45 до 76 лет.
Победительницей стала Наталья Кузьменко, а титулы вице-бабушек получили Наталья Владыкина и Светлана Бусарева. При подготовке к финальному этапу конкурса участницы посещали занятия по дефиле, стилю, психологии и танцам, рассказали организаторы мероприятия.
В конкурсе не было ограничений по весу, росту или другим физическим параметрам. Главным требованием для участия было наличие внуков.
Победительницей стала Наталья Кузьменко, а титулы вице-бабушек получили Наталья Владыкина и Светлана Бусарева. При подготовке к финальному этапу конкурса участницы посещали занятия по дефиле, стилю, психологии и танцам, рассказали организаторы мероприятия.
В конкурсе не было ограничений по весу, росту или другим физическим параметрам. Главным требованием для участия было наличие внуков.
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