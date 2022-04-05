В Екатеринбурге объявили «Главную бабушку – 2022»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге подвели итоги конкурса красоты «Главная бабушка Екатеринбурге», в котором участвовала 41 горожанка в возрасте от 45 до 76 лет.Победительницей стала Наталья Кузьменко, а титулы вице-бабушек получили Наталья Владыкина и Светлана Бусарева. При подготовке к финальному этапу конкурса участницы посещали занятия по дефиле, стилю, психологии и танцам, рассказали организаторы мероприятия.В конкурсе не было ограничений по весу, росту или другим физическим параметрам. Главным требованием для участия было наличие внуков.