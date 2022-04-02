У 672 жителей Свердловской области выявили коронавирус
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
По данным свердловского оперштаба, коронавирус подтвердился у 672 жителей региона, из них 378 в Екатеринбурге. За все время в Свердловской области было зарегистрировано 431 643 случая COVID-19.
За минувшие сутки из больниц по выздоровлению было выписано 6 113 человек. За весь период пандемии в Свердловской области было выписано 392 719 пациентов.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 7 человек. Всего было зарегистрировано 10 629 летальных исходов.
За минувшие сутки из больниц по выздоровлению было выписано 6 113 человек. За весь период пандемии в Свердловской области было выписано 392 719 пациентов.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 7 человек. Всего было зарегистрировано 10 629 летальных исходов.
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