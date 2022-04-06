Из Екатеринбурга в парк «Оленьи ручьи» можно будет добраться на рельсовом автобусе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская железная дорога запускает из Екатеринбурга новый рельсовый автобус РА-3 «Орлан», который будет доставлять своих пассажиров до природного парка «Оленьи ручьи».Пригородный поезд начнет курсировать по железной дороге с 1 мая по 30 сентября по выходным и праздничным дням в режиме экспресса. Остановки будут совершаться на станциях Дружинино и Бажуково. Как сообщает СвЖД, время пути составит 2 часа 37 минут.«Для удобства жителей и гостей региона обслуживать маршрут будет туроператор – сейчас как раз идет процедура его отбора. В туристический пакет, кроме перевозки туристов, также войдут экскурсионная программа и питание. Другими словами, это будет полный тур выходного дня. Людям не придется заботиться о парковке машины, возможных очередях у касс и питании для детей», – рассказала директор нового департамента по развитию туризма в Свердловской области Эльмира Туканова.