Екатеринбуржцев возмутил сбор их персональных данных продавцами «Магнита»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жители Екатеринбурга обратили внимание на то, что в магазинах сети «Магнит» при покупке алкоголя или сигарет данные покупателей куда-то вводят. Опасаясь использования персональной информации, местные жители выразили возмущение по этому поводу.Как порталу Е1 объяснили в «Магните», личные данные покупателей нигде не сохраняются. Это необходимо для того, чтобы кассир мог безошибочно проверить достиг ли покупатель возраста совершеннолетия.«У сотрудника есть программа, которая при вводе данных автоматически показывает возраст. Фактически это электронный аналог калькулятора», – рассказали в сети магазина.