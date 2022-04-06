В Свердловской области по соседству со столетним виадуком появился новый
Общество
Фото: пресс-служба «ГК 1520»
Большой виадук (или, проще говоря, мост для транспорта) появился неподалёку от города Красноуфимск Свердловской области. Его построили потому, что старый виадук, который возвели 100 лет назад, может не выдержать современные грузовые поезда.
Новый виадук в самой высокой точке возвышается на 30 метров. Его длина (с учётом подходов) – 1,3 километра. С помощью нового сооружения станет возможным перевозить многотонные грузы по перегону Пудлинговый – Чёрная речка: уголь из Кузбасса и нефтяные продукты из Сургута.
Строительством виадука занимался «Мостоотряд-47» из «Группы компаний 1520». При сооружении использовались новые технологии, повышающие безопасность и срок эксплуатации виадука. Так, пролётные строения изготовили из атмосферостойкой стали, - сообщает пресс-служба «ГК 1520».
Новый виадук в самой высокой точке возвышается на 30 метров. Его длина (с учётом подходов) – 1,3 километра. С помощью нового сооружения станет возможным перевозить многотонные грузы по перегону Пудлинговый – Чёрная речка: уголь из Кузбасса и нефтяные продукты из Сургута.
Строительством виадука занимался «Мостоотряд-47» из «Группы компаний 1520». При сооружении использовались новые технологии, повышающие безопасность и срок эксплуатации виадука. Так, пролётные строения изготовили из атмосферостойкой стали, - сообщает пресс-служба «ГК 1520».
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