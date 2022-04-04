Свердловская киностудия объявила кастинг на роли в новом фильме
Общество
Фото с официального сайта Свердловской киностудии (sverdlovskfilmstudio.com)
После долгого перерыва Свердловская киностудия собралась с силами и решилась-таки запуститься со съёмками полнометражного игрового фильма. Называться он будет «Сломя голову», а по жанру заявлен, как «социальная драма с элементами боевика». Сейчас кинематографисты приступили к подбору актёров на главные роли – объявлен кастинг.
Но екатеринбуржцам с амбициями стать кинозвёздами сломя голову мчаться на киностудию не стоит. Кастинг проходит в московском офисе Свердловской области, и продлится в несколько этапов. Для начала отберут по несколько человек на основные роли фильма, а затем начнут смотреть, кто из них наиболее гармонично стыкуется между собой. Любопытно, что кастингом активно занимается уральский кинематографист Евгений Григорьев, занимающий ныне должность креативного директора Свердловской киностудии. Он известен, в первую очередь, своими документальными фильмами – «Лёха online», «Кузнецы своего счастья», «Про рок».
Сценаристом фильма «Сломя голову» стал Савва Минаев («Цой», «За час до рассвета»), а режиссёром - Артём Аксененко («Мужчина с гарантией», «С новым годом, мамы!»). В последний раз Свердловская киностудия замахивалась на создание игровой полнометражки много лет назад. Проект «У ангелов нет крыльев» оказался долгостроем, неоднократно менял название, но так и не был закончен.
Но екатеринбуржцам с амбициями стать кинозвёздами сломя голову мчаться на киностудию не стоит. Кастинг проходит в московском офисе Свердловской области, и продлится в несколько этапов. Для начала отберут по несколько человек на основные роли фильма, а затем начнут смотреть, кто из них наиболее гармонично стыкуется между собой. Любопытно, что кастингом активно занимается уральский кинематографист Евгений Григорьев, занимающий ныне должность креативного директора Свердловской киностудии. Он известен, в первую очередь, своими документальными фильмами – «Лёха online», «Кузнецы своего счастья», «Про рок».
Сценаристом фильма «Сломя голову» стал Савва Минаев («Цой», «За час до рассвета»), а режиссёром - Артём Аксененко («Мужчина с гарантией», «С новым годом, мамы!»). В последний раз Свердловская киностудия замахивалась на создание игровой полнометражки много лет назад. Проект «У ангелов нет крыльев» оказался долгостроем, неоднократно менял название, но так и не был закончен.
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