Свердловская киностудия объявила кастинг на роли в новом фильме

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

После долгого перерыва Свердловская киностудия собралась с силами и решилась-таки запуститься со съёмками полнометражного игрового фильма. Называться он будет «Сломя голову», а по жанру заявлен, как «социальная драма с элементами боевика». Сейчас кинематографисты приступили к подбору актёров на главные роли – объявлен кастинг.Но екатеринбуржцам с амбициями стать кинозвёздами сломя голову мчаться на киностудию не стоит. Кастинг проходит в московском офисе Свердловской области, и продлится в несколько этапов. Для начала отберут по несколько человек на основные роли фильма, а затем начнут смотреть, кто из них наиболее гармонично стыкуется между собой. Любопытно, что кастингом активно занимается уральский кинематографист Евгений Григорьев, занимающий ныне должность креативного директора Свердловской киностудии. Он известен, в первую очередь, своими документальными фильмами – «Лёха online», «Кузнецы своего счастья», «Про рок».Сценаристом фильма «Сломя голову» стал Савва Минаев («Цой», «За час до рассвета»), а режиссёром - Артём Аксененко («Мужчина с гарантией», «С новым годом, мамы!»). В последний раз Свердловская киностудия замахивалась на создание игровой полнометражки много лет назад. Проект «У ангелов нет крыльев» оказался долгостроем, неоднократно менял название, но так и не был закончен.