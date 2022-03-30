Дом писателя Гайдара в Екатеринбурге сдадут в аренду на полсотни лет

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на торги выставили скромный бревенчатый домик, который бедным родственником ютится у подножья могучего, аки дуб, Ельцин-Центра. У этого неказистого здания богатая история и двойной охранный статус памятника архитектуры и истории (который не слишком-то ему помог избежать ветхости и разрухи).Главная ценность дома по адресу «Екатеринбург, Набережная Рабочей Молодёжи, 23» заключается в том, что в 1927-м году в нём жил и работал Аркадий Гайдар – писатель и революционный деятель. В годы советской власти отношение к зданию было соответствующим – за ним ухаживали, в народе прививали к нему уважение и водили пионеров на экскурсии.После краха СССР рухнуло и почтенное обращение к архитектурно-историческому памятнику. Про него забыли, спрятали среди деловых небоскрёбов, а когда внешний облик здания потерял «товарный» вид, стыдливо завесили со всех сторон цветастым баннером. И очень странно, что руководство Ельцин-Центра не догадалось взять Дом Гайдара под своё крыло, подреставрировать его и устроить в нём музей деда одного из главных соратников первого президента России.Кто теперь займётся этим (и появится ли там музей) решат торги. На них определят структуру, которая получит право арендовать Дом Гайдара почти на полсотни лет (на 49, если быть точнее). За пользование зданием администрация области запросила не такие уж большие деньги – всего 17 тысяч рублей в месяц. Другое дело, что на ремонт внутренних помещений и несущих стен потребуются совсем иного порядка суммы.