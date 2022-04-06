Свердловскую область до 12 апреля накроет смог

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителей Свердловской области предупредили о смоге, который продержится над регионом до вечера вторника, 12 апреля.Как сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС», с 20:00 8 апреля в Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается с 20:00 12 апреля.