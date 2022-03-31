Еще 681 свердловчанин заболел коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последний сутки выявили 681 случай коронавируса. Всего в регионе зафиксирован 430 971 заболевших.
Как сообщает оперштаб, по выздоровлению выписали еще 5 984 пациента. Всего вылечились 386 606 свердловчан.
От коронавируса за сутки умерли четыре человека. Общее число летальных исходов – 10 622.
Как сообщает оперштаб, по выздоровлению выписали еще 5 984 пациента. Всего вылечились 386 606 свердловчан.
От коронавируса за сутки умерли четыре человека. Общее число летальных исходов – 10 622.
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