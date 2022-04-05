В Свердловской области подтвердили еще 684 случая COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 684 человека. За все время пандемии в регионе выявлено 430 290 случаев COVID-19.
По данным оперштаба, госпитализировано 47 пациентов за сутки. В связи с выздоровлением выписали 5 827 человек. Всего вылечились 380 622 свердловчанина.
Зафиксировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов в области – 10 618.
По данным оперштаба, госпитализировано 47 пациентов за сутки. В связи с выздоровлением выписали 5 827 человек. Всего вылечились 380 622 свердловчанина.
Зафиксировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов в области – 10 618.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Коронавирус подтвердили еще у 705 свердловчан
05 апреля 2022
05 апреля 2022
Еще 802 свердловчанина заболели коронавирусом
31 марта 2022
31 марта 2022