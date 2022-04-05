В Свердловской области подтвердили еще 684 случая COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 684 человека. За все время пандемии в регионе выявлено 430 290 случаев COVID-19.По данным оперштаба, госпитализировано 47 пациентов за сутки. В связи с выздоровлением выписали 5 827 человек. Всего вылечились 380 622 свердловчанина.Зафиксировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов в области – 10 618.