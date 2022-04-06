На крыше «Высоцкого» в Екатеринбурге летом откроется бассейн

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На крыше БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге 1 июня откроется бассейн. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на совладельца небоскреба Андрея Гавриловского.В открытом бассейне на крыше «Высоцкого» можно будет купаться круглый год. Зимой вода будет подогреваться для комфортного купания. По задумке строителей, у гостей должно создавать впечатление, что у бассейна нет краев, потому что вода будет спадать вниз.На крыше небоскреба помимо бассейна также будет расположена зона с лежаками. Работа над проектом началась еще в 2018 году.