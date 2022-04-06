На крыше «Высоцкого» в Екатеринбурге летом откроется бассейн
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На крыше БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге 1 июня откроется бассейн. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на совладельца небоскреба Андрея Гавриловского.
В открытом бассейне на крыше «Высоцкого» можно будет купаться круглый год. Зимой вода будет подогреваться для комфортного купания. По задумке строителей, у гостей должно создавать впечатление, что у бассейна нет краев, потому что вода будет спадать вниз.
На крыше небоскреба помимо бассейна также будет расположена зона с лежаками. Работа над проектом началась еще в 2018 году.
В открытом бассейне на крыше «Высоцкого» можно будет купаться круглый год. Зимой вода будет подогреваться для комфортного купания. По задумке строителей, у гостей должно создавать впечатление, что у бассейна нет краев, потому что вода будет спадать вниз.
На крыше небоскреба помимо бассейна также будет расположена зона с лежаками. Работа над проектом началась еще в 2018 году.
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