Штормовое предупреждение на 7 апреля объявлено в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
МЧС выпустило штормовое предупреждение на 7 апреля. В этот день в Свердловской области ожидается сильный ветер.
По данным синоптиков, завтра, 7 апреля, в регионе ожидаются порывы ветра до 20 м/с и сильные осадки в виде мокрого снега. На дорогах – гололедица.
Уральцев призывают соблюдать меры безопасности. При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
По данным синоптиков, завтра, 7 апреля, в регионе ожидаются порывы ветра до 20 м/с и сильные осадки в виде мокрого снега. На дорогах – гололедица.
Уральцев призывают соблюдать меры безопасности. При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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Свердловчан предупредили о сильном ветре и мокром снеге
04 апреля 2022
04 апреля 2022