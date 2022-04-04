Штормовое предупреждение на 7 апреля объявлено в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

МЧС выпустило штормовое предупреждение на 7 апреля. В этот день в Свердловской области ожидается сильный ветер.По данным синоптиков, завтра, 7 апреля, в регионе ожидаются порывы ветра до 20 м/с и сильные осадки в виде мокрого снега. На дорогах – гололедица.Уральцев призывают соблюдать меры безопасности. При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.