Электросамокаты вернулись на улицы Екатеринбурга
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбург вернулись электросамокаты. Сегодня технику расставил сервис проката самокатов Whoosh.
Как сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу компании, в этом сезоне Whoosh увеличит парка до пяти тысяч электросамокатов. Зона покрытия расширится на Уралмаше, Эльмаше и микрорайоне Новая Сортировка.
В компании добавили, что если погода в городе испортится, то прокат самокатов будут на время ограничивать.
Ранее мы писали, что Верховный суд РФ назвал электросамокаты транспортным средством. Автоюристы предполагают, что введение водительских прав для водителей электросамокатов — это вопрос ближайшего времени.
Как сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу компании, в этом сезоне Whoosh увеличит парка до пяти тысяч электросамокатов. Зона покрытия расширится на Уралмаше, Эльмаше и микрорайоне Новая Сортировка.
В компании добавили, что если погода в городе испортится, то прокат самокатов будут на время ограничивать.
Ранее мы писали, что Верховный суд РФ назвал электросамокаты транспортным средством. Автоюристы предполагают, что введение водительских прав для водителей электросамокатов — это вопрос ближайшего времени.
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