Автоюристы: водительские права для электросамокатов после решения Верховного суда могут ввести в ближайшее время

17.54 Среда, 30 марта 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Верховный суд РФ назвал электросамокаты транспортным средством, признав законным положение ПДД, следует из материалов дела.

В карточке дела указано «отказать в удовлетворении иска». Истец, объясняя свои требования, заявлял, что к категории транспортных средств должны относить только средства передвижения, для управления которыми необходимы водительские права. В суде пояснили, что закон не может дать полного списка транспортных средств, но позволяет относить к ним электросамокаты в силу скорости их передвижения. Также сообщается, что водители электросамокатов правилами дорожного движения в отдельную категорию участников дорожного движения пока не выделены.

Комментируя решение Верховного суда, автоюристы предположили, что введение водительских прав для водителей электросамокатов — это вопрос ближайшего времени.

«Думаю, электросамокаты в скором времени включат в реестр транспортных средств с определенной категорией. Возможно, для них создадут отдельную категорию, но, скорее всего, их приравняют к мопедам», — говорит Дмитрий Камалов, ведущий автоюрист компании «Флагман», входящей в Ассоциацию автоюристов Санкт-Петербурга.

По словам эксперта, для водителей электросамокатов введут обязательные курсы, где их будут обучать ПДД наравне с другими участниками дорожного движения.

Кроме того, автоюрист полагает, что электросамокаты запретят использовать детям до 14 лет. «И это давно назревшая инициатива. Поверьте мне, у нас очень много дел о травмах, которые получают дети до 14 лет, катаясь на электросамокатах. К слову, страдают не только дети, но и водители, которые не могут справиться с управлением, когда на дорогу резко выезжают электросамокатчики. В лучшем случае потом водители отделываются многомесячным хождением по следственным отделам», — говорит эксперт. По его словам, автоюристы его компании получают каждый месяц как минимум по два дела, связанных с электросамокатами.

Другой автоюрист Андрей Сычев отметил, что водительские права для самокатчиков появятся не скоро, так как признание электросамокатов транспортным средством потребует корректировки законодательства, поправок в законы и ПДД. На это, по мнению эксперта, уйдет не меньше года.


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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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