За сутки в Свердловской области выявили 692 случая коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области выявили 692 случая коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 429 606 заболевших.В связи с выздоровлением выписано еще 5 612 человек. Всего вылечились 374 795 свердловчан.От коронавируса умерли пять человек. Общее число летальных исходов в регионе – 10 611.