За сутки в Свердловской области выявили 692 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За последние сутки в Свердловской области выявили 692 случая коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 429 606 заболевших.
В связи с выздоровлением выписано еще 5 612 человек. Всего вылечились 374 795 свердловчан.
От коронавируса умерли пять человек. Общее число летальных исходов в регионе – 10 611.
В связи с выздоровлением выписано еще 5 612 человек. Всего вылечились 374 795 свердловчан.
От коронавируса умерли пять человек. Общее число летальных исходов в регионе – 10 611.
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