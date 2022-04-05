На ферме в Краснотурьинске, где коровы передвигаются по собственным экскрементам, устранят антисанитарию

– Навозоудаление в коровниках частично механизировано и производится два раза в день. Глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов встретился с директором совхоза, чтобы убедиться в достаточности предпринимаемых мер, вопрос взят под контроль. Руководство совхоза проинформирует администрацию городского округа о результатах работ по устранению антисанитарии на своей территории, – добавили в «Совхозе Богословский».

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости