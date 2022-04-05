На ферме в Краснотурьинске, где коровы передвигаются по собственным экскрементам, устранят антисанитарию
Общество
Фото: Вечерние ведомости (архивное)
На территории фермы в Краснотурьинске, где коровы стоят по колено в собственных экскрементах, проводят работы по устранению антисанитарии. Об этом сообщили в дочернем сельскохозяйственном предприятии «Совхоз Богословский».
Вчера мы писали, что в соцсетях распространяется видео, автор которого утверждает, что на территории Краснотурьинской фермы коровы стоят по колено в собственных экскрементах. При этом, по словам автора видео, молоко возят с данной фермы на молочный завод, откуда молочная продукция расходится по городам Свердловской области.
Однако в ДСП «Совхоз Богословский» утверждают, что с началом резкого таяния снега затопило часть двора, где располагаются именно недойные коровы. Также в совхозе уверяют, что сейчас проводятся работы по откачке воды, а затем будет проведена дополнительная уборка. Сколько времени на это потребуется, на предприятии не уточняют.
Вчера мы писали, что в соцсетях распространяется видео, автор которого утверждает, что на территории Краснотурьинской фермы коровы стоят по колено в собственных экскрементах. При этом, по словам автора видео, молоко возят с данной фермы на молочный завод, откуда молочная продукция расходится по городам Свердловской области.
Однако в ДСП «Совхоз Богословский» утверждают, что с началом резкого таяния снега затопило часть двора, где располагаются именно недойные коровы. Также в совхозе уверяют, что сейчас проводятся работы по откачке воды, а затем будет проведена дополнительная уборка. Сколько времени на это потребуется, на предприятии не уточняют.
– Навозоудаление в коровниках частично механизировано и производится два раза в день. Глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов встретился с директором совхоза, чтобы убедиться в достаточности предпринимаемых мер, вопрос взят под контроль. Руководство совхоза проинформирует администрацию городского округа о результатах работ по устранению антисанитарии на своей территории, – добавили в «Совхозе Богословский».
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