Подросток рассказал о конфликте с кондуктором трамвая в Нижнем Тагиле

«Мне очень стыдно! Я не хочу, чтобы из-за моей необдуманной выходки наказали человека. Жалобу на кондуктора я написал на эмоциях, не подумав о последствиях. Очень прошу простить меня», – цитирует подростка паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости