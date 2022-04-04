Подросток рассказал о конфликте с кондуктором трамвая в Нижнем Тагиле
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Подросток из Нижнего Тагила рассказал подробности скандала с кондуктором трамвая №10 из-за нехватки двух рублей на оплату проезда.
Инцидент произошел 3 апреля. Прокуратура и Следственный комитет организовали проверку по факту высадки подростка из трамвая из-за нехватки денег на оплату проезда.
Сам 12-летний мальчик рассказал паблику «Инцидент Нижний Тагил», что он с 15-летней подругой сел в трамвай на остановке «Ильича». На остановке «Пихтовые горы» кондуктор попытался его высадить, но за него заступились другие пассажиры, а одна женщина добавила недостающие два рубля. После этого, по словам подростка, он вместе с подругой спокойно доехал до своей остановки «Спортивная».
Напомним, что с 1 мая 2021 года в случае неоплаты проезда запрещается высаживать из автобуса, троллейбуса и трамвая ребенка, который не достиг 16 лет и едет без сопровождения взрослых.
Инцидент произошел 3 апреля. Прокуратура и Следственный комитет организовали проверку по факту высадки подростка из трамвая из-за нехватки денег на оплату проезда.
Сам 12-летний мальчик рассказал паблику «Инцидент Нижний Тагил», что он с 15-летней подругой сел в трамвай на остановке «Ильича». На остановке «Пихтовые горы» кондуктор попытался его высадить, но за него заступились другие пассажиры, а одна женщина добавила недостающие два рубля. После этого, по словам подростка, он вместе с подругой спокойно доехал до своей остановки «Спортивная».
«Мне очень стыдно! Я не хочу, чтобы из-за моей необдуманной выходки наказали человека. Жалобу на кондуктора я написал на эмоциях, не подумав о последствиях. Очень прошу простить меня», – цитирует подростка паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, что с 1 мая 2021 года в случае неоплаты проезда запрещается высаживать из автобуса, троллейбуса и трамвая ребенка, который не достиг 16 лет и едет без сопровождения взрослых.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Нижнем Тагиле кондуктор выгнал из трамвая подростка из-за нехватки двух рублей на билет
04 апреля 2022
04 апреля 2022