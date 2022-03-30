В Нижнем Тагиле кондуктор выгнал из трамвая подростка из-за нехватки двух рублей на билет
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле подростка высадили из трамвая из-за того, что ему не хватило двух рублей для оплаты проезда. Прокуратура организовала проверку по данному факту.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 3 апреля около 14:00 в трамвай №10 в Нижнем Тагиле зашли двое подростков – мальчик и девочка. Девочка оплатила проезд, а у мальчика для оплаты не хватило двух рублей, о чем он сказал кондуктору. Тогда кондуктор схватил подростка за куртку и выставил из трамвая. За юношей вышла и девочка.
Отметим, что с 1 мая 2021 года в случае неоплаты проезда запрещается высаживать из автобуса, троллейбуса и трамвая ребенка, который не достиг 16 лет и едет без сопровождения взрослых.
В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению работниками и руководством МУП «Тагильский трамвай» требований действующего законодательства.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 3 апреля около 14:00 в трамвай №10 в Нижнем Тагиле зашли двое подростков – мальчик и девочка. Девочка оплатила проезд, а у мальчика для оплаты не хватило двух рублей, о чем он сказал кондуктору. Тогда кондуктор схватил подростка за куртку и выставил из трамвая. За юношей вышла и девочка.
Отметим, что с 1 мая 2021 года в случае неоплаты проезда запрещается высаживать из автобуса, троллейбуса и трамвая ребенка, который не достиг 16 лет и едет без сопровождения взрослых.
В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению работниками и руководством МУП «Тагильский трамвай» требований действующего законодательства.
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