Если не армия, то? Инструкция от правозащитника для призывников
Правозащитник рассказал, что из себя представляет альтернативная гражданская служба
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
1 апреля начался очередной призыв на военную службу молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. И некоторые из этих молодых людей, не имеющие медицинских противопоказаний к службе, задаются вопросом: а хотят ли они служить в армии? Ведь есть право, гарантированное 3 пунктом 59 статьи Конституции России пройти альтернативную гражданскую службу взамен военной.
Координатор инициативной группы «Альтернативная служба. Екатеринбург» Вячеслав Башков рассказал «Вечерним ведомостям», что можно сделать призывникам, для которых военная форма, оружие, присяга и прочие «прелести» армии не являются чем-то допустимым.
«Альтернативная гражданская служба (АГС) – особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву» – это цитата из федерального закона от 25.07.2002 года №113-ФЗ. С 2002 года через АГС успешно прошли тысячи молодых мужчин. Что это за служба такая?
АГС только называют службой, по сути это работа. Служить могут направить в гражданскую организацию – например, в «Почту России», медучреждение или образовательное учреждение. Перечень профессий очень большой, почти в каждом регионе России есть организации, ждущие альтернативно служащих. Более подробную информацию о профессиях и организациях можно получить в приказе Минтруда от 24 февраля 2021 года № 85н «Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы».
В Свердловской области таких организаций несколько: самая популярная — «Почта России», самая необычная — Екатеринбургский театр оперы и балета (к слову, в прошлый призыв туда отправились проходить службу более половины всех АГСников). В Челябинской области много образовательных учреждений ждут АГСников, а в Пермском крае — в основном, медицинские учреждения. В Свердловской области, к слову, медицинские и образовательные организации по непонятным причинам не направили свои заявки в Минтруда для прохождения АГС.
Очень часто АГСники служат в том же городе, где и проживают. Это связано с обязанностью организации, где проходит служба, предоставить общежитие, что для многих структур является проблемой. Поэтому военкомат, как правило, направляет призывника служить в тот же город, где у него уже есть жильё. То есть каждый вечер АГСник после работы идёт домой, а не в казарму.
Существенное преимущество перед военной службой у гражданской ещё в том, что права служащего защищает закон об охране труда, а значит, служащему положен отпуск, больничные, нормированный рабочий день и заработная плата не ниже МРОТ. Но питание придётся покупать самому, как и одежду, хотя многие и это считают преимуществом перед военной службой.
Молодого человека направляют на АГС, если во время призыва на военную службу он заявил о своих антивоенных убеждениях. Как это сделать, лучше всего описано в видеоролике Комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга. В прошлом году координатор инициативной группы «Альтернативная служба. Екатеринбург» обошёл половину военкоматов в Екатеринбурге и поговорил с начальниками отделов призыва — нигде у военных чиновников нет отторжения АГС, все готовы работать с призывниками альтернативной службы. Главная цель у военкоматов — направить молодого человека на службу, чтобы не пришлось объявлять его в розыск и привлекать к ответственности за уклонение. А будет это военная служба или АГС – решать должен сам призывник.
В интернете достаточно много информации об альтернативной гражданской службе – в том числе на официальных порталах мэрии Москвы, администрации Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийской администрации. Почему подобной информации нет на сайтах правительства и губернатора Свердловской области — этот вопрос к нашим чиновникам задавался, однако они считают, что и без того информации в интернете по данному поводу много. Впрочем, это на самом деле так. Поэтому, изучайте, выбирайте свой вариант служения Родине и боритесь за свои права! Новости об альтернативной гражданской службе в Свердловской области можно прочитать на странице инициативной группы «Альтернативная служба. Екатеринбург» Вконтакте.
Координатор инициативной группы «Альтернативная служба. Екатеринбург» Вячеслав Башков рассказал «Вечерним ведомостям», что можно сделать призывникам, для которых военная форма, оружие, присяга и прочие «прелести» армии не являются чем-то допустимым.
«Альтернативная гражданская служба (АГС) – особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву» – это цитата из федерального закона от 25.07.2002 года №113-ФЗ. С 2002 года через АГС успешно прошли тысячи молодых мужчин. Что это за служба такая?
АГС только называют службой, по сути это работа. Служить могут направить в гражданскую организацию – например, в «Почту России», медучреждение или образовательное учреждение. Перечень профессий очень большой, почти в каждом регионе России есть организации, ждущие альтернативно служащих. Более подробную информацию о профессиях и организациях можно получить в приказе Минтруда от 24 февраля 2021 года № 85н «Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы».
В Свердловской области таких организаций несколько: самая популярная — «Почта России», самая необычная — Екатеринбургский театр оперы и балета (к слову, в прошлый призыв туда отправились проходить службу более половины всех АГСников). В Челябинской области много образовательных учреждений ждут АГСников, а в Пермском крае — в основном, медицинские учреждения. В Свердловской области, к слову, медицинские и образовательные организации по непонятным причинам не направили свои заявки в Минтруда для прохождения АГС.
Очень часто АГСники служат в том же городе, где и проживают. Это связано с обязанностью организации, где проходит служба, предоставить общежитие, что для многих структур является проблемой. Поэтому военкомат, как правило, направляет призывника служить в тот же город, где у него уже есть жильё. То есть каждый вечер АГСник после работы идёт домой, а не в казарму.
Существенное преимущество перед военной службой у гражданской ещё в том, что права служащего защищает закон об охране труда, а значит, служащему положен отпуск, больничные, нормированный рабочий день и заработная плата не ниже МРОТ. Но питание придётся покупать самому, как и одежду, хотя многие и это считают преимуществом перед военной службой.
Как попасть на альтернативную гражданскую службу?
Молодого человека направляют на АГС, если во время призыва на военную службу он заявил о своих антивоенных убеждениях. Как это сделать, лучше всего описано в видеоролике Комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга. В прошлом году координатор инициативной группы «Альтернативная служба. Екатеринбург» обошёл половину военкоматов в Екатеринбурге и поговорил с начальниками отделов призыва — нигде у военных чиновников нет отторжения АГС, все готовы работать с призывниками альтернативной службы. Главная цель у военкоматов — направить молодого человека на службу, чтобы не пришлось объявлять его в розыск и привлекать к ответственности за уклонение. А будет это военная служба или АГС – решать должен сам призывник.
В интернете достаточно много информации об альтернативной гражданской службе – в том числе на официальных порталах мэрии Москвы, администрации Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийской администрации. Почему подобной информации нет на сайтах правительства и губернатора Свердловской области — этот вопрос к нашим чиновникам задавался, однако они считают, что и без того информации в интернете по данному поводу много. Впрочем, это на самом деле так. Поэтому, изучайте, выбирайте свой вариант служения Родине и боритесь за свои права! Новости об альтернативной гражданской службе в Свердловской области можно прочитать на странице инициативной группы «Альтернативная служба. Екатеринбург» Вконтакте.
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