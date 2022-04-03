Предприятие «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле оштрафовали на 100 000 рублей
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
На публичное акционерное общество «Уралхимпласт», расположенное в Нижнем Тагиле, наложили крупный штраф за невыполнение ранее выдвинутых предписаний. Компании, которая проигнорировала требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и не стала исправлять указанные руководителям нарушения, придётся выплатить 100 000 рублей.
В ходе выездной проверки специалистами Федеральной службы на «Уралхимпласте» были выявлены девять нарушений в области охраны воздуха, в том числе - выбросы загрязняющих веществ и неправильное использование оборудования газоочистных установок. Повторный рейд на предприятие Росприроднадзор осуществил этой весной. Тогда-то и было обнаружено, что нарушения так и не устранены. Это и повлекло за собой штраф, предусмотренный частью 38 статьи 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в срок законного предписания…»), - сообщает интернет-издание V-Tagile.Ru.
ПАО «Уралхимпласт» - один из ведущих в России производитель синтетических смол для теплоизоляционной, деревообрабатывающей, нефтяной, дорожной индустрий. Ну, и вредные выбросы в атмосферу производит тоже.
В ходе выездной проверки специалистами Федеральной службы на «Уралхимпласте» были выявлены девять нарушений в области охраны воздуха, в том числе - выбросы загрязняющих веществ и неправильное использование оборудования газоочистных установок. Повторный рейд на предприятие Росприроднадзор осуществил этой весной. Тогда-то и было обнаружено, что нарушения так и не устранены. Это и повлекло за собой штраф, предусмотренный частью 38 статьи 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в срок законного предписания…»), - сообщает интернет-издание V-Tagile.Ru.
ПАО «Уралхимпласт» - один из ведущих в России производитель синтетических смол для теплоизоляционной, деревообрабатывающей, нефтяной, дорожной индустрий. Ну, и вредные выбросы в атмосферу производит тоже.
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