Предприятие «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле оштрафовали на 100 000 рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На публичное акционерное общество «Уралхимпласт», расположенное в Нижнем Тагиле, наложили крупный штраф за невыполнение ранее выдвинутых предписаний. Компании, которая проигнорировала требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и не стала исправлять указанные руководителям нарушения, придётся выплатить 100 000 рублей.В ходе выездной проверки специалистами Федеральной службы на «Уралхимпласте» были выявлены девять нарушений в области охраны воздуха, в том числе - выбросы загрязняющих веществ и неправильное использование оборудования газоочистных установок. Повторный рейд на предприятие Росприроднадзор осуществил этой весной. Тогда-то и было обнаружено, что нарушения так и не устранены. Это и повлекло за собой штраф, предусмотренный частью 38 статьи 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в срок законного предписания…»), - сообщает интернет-издание V-Tagile.Ru.ПАО «Уралхимпласт» - один из ведущих в России производитель синтетических смол для теплоизоляционной, деревообрабатывающей, нефтяной, дорожной индустрий. Ну, и вредные выбросы в атмосферу производит тоже.