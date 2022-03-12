Границы площадок КРТ утвердили в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге утвердили границы площадок комплексного развития территорий. Мэр Алексей Орлов подписал соответствующие постановления.В пресс-службе администрации города рассказали, что для реновации в уральской столице выбрали две территории: кварталы улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана и Донбасской – переулков Черниговского – Суворовского. Жители расположенных в этих границах домов единогласно приняли решение об участии в программе КРТ.Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов добавил, что сейчас местные власти утверждают границы третьей площадки, которая также войдет в пилотный проект программы. Кроме того, формируются положения договора о застройке в рамках программы КРТ.