Границы площадок КРТ утвердили в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге утвердили границы площадок комплексного развития территорий. Мэр Алексей Орлов подписал соответствующие постановления.
В пресс-службе администрации города рассказали, что для реновации в уральской столице выбрали две территории: кварталы улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана и Донбасской – переулков Черниговского – Суворовского. Жители расположенных в этих границах домов единогласно приняли решение об участии в программе КРТ.
Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов добавил, что сейчас местные власти утверждают границы третьей площадки, которая также войдет в пилотный проект программы. Кроме того, формируются положения договора о застройке в рамках программы КРТ.
В пресс-службе администрации города рассказали, что для реновации в уральской столице выбрали две территории: кварталы улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана и Донбасской – переулков Черниговского – Суворовского. Жители расположенных в этих границах домов единогласно приняли решение об участии в программе КРТ.
Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов добавил, что сейчас местные власти утверждают границы третьей площадки, которая также войдет в пилотный проект программы. Кроме того, формируются положения договора о застройке в рамках программы КРТ.
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