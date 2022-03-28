Коронавирус подтвердили еще у 705 свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 705 человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 428 914 случаев COVID-19.В связи с выздоровлением выписано за сутки 5 311 пациентов. Всего вылечились уже 369 183 человека.Зафиксировано еще пять летальных исходов. Общее число случаев смерти больных коронавирусом в области – 10 606.