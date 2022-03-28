Коронавирус подтвердили еще у 705 свердловчан
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 705 человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 428 914 случаев COVID-19.
В связи с выздоровлением выписано за сутки 5 311 пациентов. Всего вылечились уже 369 183 человека.
Зафиксировано еще пять летальных исходов. Общее число случаев смерти больных коронавирусом в области – 10 606.
В связи с выздоровлением выписано за сутки 5 311 пациентов. Всего вылечились уже 369 183 человека.
Зафиксировано еще пять летальных исходов. Общее число случаев смерти больных коронавирусом в области – 10 606.
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31 марта 2022