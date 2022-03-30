Свердловчан предупредили о сильном ветре и мокром снеге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области ожидаются сильный ветер и мокрый снег. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.Согласно прогнозу синоптиков, завтра, 5 апреля, в регионе ожидаются порывы ветра до 20 м/с и сильные осадки в виде мокрого снега, на дорогах – гололедица.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.