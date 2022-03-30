Свердловчан предупредили о сильном ветре и мокром снеге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области ожидаются сильный ветер и мокрый снег. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
Согласно прогнозу синоптиков, завтра, 5 апреля, в регионе ожидаются порывы ветра до 20 м/с и сильные осадки в виде мокрого снега, на дорогах – гололедица.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно прогнозу синоптиков, завтра, 5 апреля, в регионе ожидаются порывы ветра до 20 м/с и сильные осадки в виде мокрого снега, на дорогах – гололедица.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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