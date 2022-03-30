Сайты судов Свердловской области перестали работать
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Сегодня утром перестали работать сайты екатеринбургских районных судов и Свердловского областного суда, сообщает Е1.
При попытке зайти на сайты появляется ошибка 502. В Свердловском облсуде пояснили, что в воскресенье произошел сбой на государственной автоматизированной системе «Правосудие», на которой работают все сайты судов.
Фото: скриншот сайта Свердловского облсуда
Отмечается, что данная проблема затронула не только Свердловскую область, но и другие регионы России. Сейчас техподдержка устраняет неполадки.
При попытке зайти на сайты появляется ошибка 502. В Свердловском облсуде пояснили, что в воскресенье произошел сбой на государственной автоматизированной системе «Правосудие», на которой работают все сайты судов.
Фото: скриншот сайта Свердловского облсуда
Отмечается, что данная проблема затронула не только Свердловскую область, но и другие регионы России. Сейчас техподдержка устраняет неполадки.
– Это не связано с хакерскими атаками, – подчеркнули в облсуде.
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